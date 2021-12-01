"Если так пойдет дальше, мы обанкротимся": к бюджету Сыктывкара появились вопросы

В Сыктывкаре презентовали проект бюджета столицы Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Однако после выступления у общественников появились вопросы. Журналист портала PG11.ru побывал на публичных слушаниях.



Общественные слушания проходили 30 ноября в 16.00 в концертном зале администрации Сыктывкара. Докладчиком выступила начальник департамента финансов Ирина Подорова. Она сообщила, что в проекте бюджета города на 2022 год и плановые периоды 2023 и 2024 годов предусмотрены расходы на реализацию 13 муниципальных программ, среди которых градостроительство, жилищный фонд и другие.



На 2022 год в бюджет планируется поступление в 9,8 миллиардов рублей, в то время как расход составит 10,1 миллиард рублей. Соответственно, бюджет планируется дефицитным.



После выступления спикера любой посетитель мог задать вопрос к бюджету. Этим воспользовались депутаты и общественники. К примеру, глава отделения “Городских проектов” Дмитрий Махов озвучил интересный нюанс: по программе БКАД в Сыктывкаре ремонтируют только дороги, хотя есть возможность закупать и общественный транспорт.

Напомним, что в Сыктывкаре нет своего общественного транспорта, поэтому город вынужден полагаться на частных перевозчиков и зависеть от них.

- Мы сталкиваемся с отписками от администрации. Мол, денег в бюджете нет. Мы предлагаем пешеходные переходы. Говорят, что денег нет. При этом видим, что “Дорожное хозяйство” закупает дорожные знаки на несколько миллионов рублей. Но они не работают! Как-то контролируется это? Зачем такое количество дорожных знаков? Администрация считает, что заборы нужно устанавливать везде, хотя ГОСТ позволяет это не делать. Насколько помню, на всю безопасность дорожной сети выделяется около 26 миллионов рублей. Бюджет дефицитный, а мы устанавливаем заборы.

В ответ активисту заявили, что мэрия выполняет требования ГИБДД.



Также у Дмитрия Махова появился вопрос к прозрачности бюджета. По его словам, из презентации очень трудно понять, на что конкретно идут деньги.

- Мы не видим, закладываются ли деньги на создание велодорожек. Вроде бы очень большая сумма идет на образование дорожной сети. А где велодорожки? А где тротуары? Может, хватит ремонтировать дороги, а надо начать ремонтировать тротуары?

Также активист пытался узнать ситуацию со штрафами в городе: куда идут деньги, если человека штрафуют за неправильную парковку, превышение скорости и прочее. Дмитрию Махову сообщили, что все эти деньги идут в республиканский бюджет, а в Сыктывкар не поступает ничего.



Депутат городского совета Виктор Вишневецкий отметил серьезность ситуации с долгом и дефицитом бюджета в Сыктывкаре.