Желающих переехать в Коми ради новой работы стало на 112% больше

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн рекрутинга hh.ru выяснили, соискатели из каких регионов России хотят переехать в Коми, на какую зарплату они претендуют и в каких сферах могут конкурировать с местными жителями.

За последние два месяца было размещено более 650 резюме от россиян из других регионов страны, рассматривающих переезд в Коми на новое место работы, что на 112% больше, чем в летний период. Чаще всего это жители Москвы, Петербурга, Уфы, Перми, Краснодара и Новосибирска. В среднем такие соискатели рассчитывают на зарплату от 90 000 рублей. Четверть соискателей готовы трудиться на удаленном формате, почти половина предпочли бы вахтовый метод работы, большинство (92%) указали полный день. Интересно, к переезду чаще готовы мужчины (87%), и только оставшаяся часть (13%) – женщины. Также большинство желающих имеют высшее образование (83%) и опыт работы более 6 лет (88%).

Большая доля (16%) среди тех, кто хочет переехать, это представители сферы производства и сельского хозяйства: инженеры, энергетики, технологи. Они имеют опыт более 6 лет и ожидают оплату в среднем в 95 000 рублей.