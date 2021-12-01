Сыктывкар утопает в снегу: что происходит и почему коммунальные службы не справляются

В конце ноября Сыктывкар затопило снегом, причем настолько, что во дворах застревали не только машины, но и скорая помощь. Как так получилось?

Циклон застал врасплох всех

На самом деле Сыктывкар, как и многие другие города России, просто оказался не готов к такому неожиданному буйству стихии.

К примеру, для петербуржцев недавний циклон принес такой мощный снегопад, что водителям пришлось просто откапывать свои машины, а после этого ехать на работу по заваленным снегом дорогам. Город погряз в десятибальных пробках, в СМИ это событие называют “снежный апокалипсис”.

Владивостоку тоже пришлось несладко. Пробками был скован весь город, а местами машины и вовсе не могли проехать. Пешеходам же пришлось прорываться через сугробы.

К сожалению, Сыктывкар тоже довольно сильно пострадал от снегопадов, но намного меньше, чем Ухта, Вуктыл, Печора и другие. По сообщению Коми ЦГМС, сейчас у нас выпадает умеренная норма осадков. Но почему коммунальщики не справляются?

Запаркованные дворы

На снимках, которые коммунальщики опубликовали в своей группе, видно, что вдоль обочины припаркованы автомобили. По словам “Дорожного хозяйства”, из-за этого проезд сузился и в итоге техника не смогла проехать дальше. И такое происходит не в одном дворе, а во многих.

1 декабря ночью первый заместитель мэра Сыктывкара Александр Можегов выехал в город, чтобы проверить работу коммунальных служб. Также он проверил ситуацию во дворах и выявил, что в некоторых из них просто нет сообщений о том, что будет производиться уборка снега, а где-то объявления сделаны плохо и люди не понимают, когда им убирать транспорт.

Вице-мэр зафиксировал все нарушения и виновные УК, ТСЖ понесут наказание. Также 30 ноября Александр Можегов раскритиковал работу коммунальных служб и призвал их “активизироваться”, ведь техники для того, чтобы покрыть запрос на уборку территорий, у них предостаточно.

- Снеговая нагрузка новостью не является, ваши мощности должны покрывать любую погоду. Ваши доходы от сбора квартплаты – это ваши прямые обязанности по надлежащему содержанию дворов. Одна управляющая компания уже прославилась тем, что в одном из дворов скорая застряла. А она должна заехать, забрать пациента и беспрепятственно выехать. Людей не устраивает, что они не могут пройти спокойно по двору, спокойно выехать на машине. Горожане на городские магистрали еле выходят из многих дворов уже с негативным настроением и их настрой полностью понятен. Работать надо оперативнее. И что за работа некоторых диспетчерских, которые отвечают людям, мол, «трактор работает и до вас доедет». Это что за отношение? Обозначайте людям конкретные даты уборки дворов, информируйте через объявления в подъездах, через соцсети и чаты – когда будет организована работа. Каждому важно знать, что двор будет почищен и когда это произойдёт. Внимательнее надо быть к горожанам, это элементарное уважение. Мы получаем фотоотчеты, дворы чистятся, но этого мало, темпы не те! Впереди очередные снегопады при температуре около ноля. А это вновь снежная каша. Усиливаем работу, – сказал Александр Можегов в адрес руководителей крупнейших УК.

А почему не справились с тротуарами?

МКП “Дорожное хозяйство” сообщает, что всему виной метель .

- Почищенные участки через час-полтора снова заметает снегом. Но специалисты предприятия мониторят погодно-дорожную ситуацию, и в случае ухудшения погодных условий на линию будут выпущены дополнительные единицы снегоуборочной техники - сообщается в группе МКП в VK.

“Дорожное хозяйство” вывело дополнительные единицы техники на уборку территорий.