Это просто день такой: житель Коми проткнул палец ножом от блендера и застрял в лифте

В Ухте произошел курьезный случай, свидетялми которого стали спасатели отряда "Спас-Коми", сообщает "Комиинформ". Вызов в службу спасения поступил в 22.20. Местный житель 1986 г.р. по всей вероятности забыл выключить блендер и проткнул палец острым погружным лезвием насквозь.

Сотрудники "Спас-Коми" перекусили основание блендера и вызвали скорую, чтобы обезболить мужчине руку. Но никакие препараты ему не помогли - как только спасатели начинали перекусывать качественный металлический нож, мужчина начинал кричать. Пострадавшего пришлось отправить в больницу.

Но это оказалось не единственное испытание. Спускаясь с четвертого этажа с врачами скорой, пациент застрял в лифте. 10 минут ему пришлось ждать бригаду по обслуживанию лифтов. После 23.00 ухтинца госпитализировали.