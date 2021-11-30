Россиянам посоветовали сидеть дома в Новый год

Новогодние праздники лучше провести дома, а от выездов за пределы страны и вовсе стоит отказаться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут “РИА Новости”.

"Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.