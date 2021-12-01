В Коми непривитых не будут отстранять от работы при высоком уровне антител

С сегодняшнего дня в Коми должны были отстранить от работы непривитых от ковида сотрудников здравоохранения, образования, общепита и услуг. Однако эти сроки были изменены по решению оперштаба.
По словам Владимира Уйбы, работникам дали возможность привиться до 1 февраля 2022 года. Однако важно понимать, что сроки могут измениться, если на федеральном уровне утвердят другие даты. Также стало известно о том, что если непривитый сотрудник заболеет сам и заразит коллег, будет проводиться санитарно-эпидемиологическое расследование.
Если в этот период на рабочем месте в результате того, что человек непривитой, непереболевший заболеет и вовремя не обратится за медицинской помощью и от него заболеют другие люди, будет санэпидрасследование. Будут административные меры и к человеку, который пришел непривитой, и к руководителю организации, - предупредил Владимир Уйба.
Люди с высоким титром антител (от 150 до 500 и выше) по ковиду, подтвержденным анализом буду считаться защищенными от коронавируса.