В Коми непривитых не будут отстранять от работы при высоком уровне антител

С сегодняшнего дня в Коми должны были отстранить от работы непривитых от ковида сотрудников здравоохранения, образования, общепита и услуг. Однако эти сроки были изменены по решению оперштаба.

По словам Владимира Уйбы, работникам дали возможность привиться до 1 февраля 2022 года. Однако важно понимать, что сроки могут измениться, если на федеральном уровне утвердят другие даты. Также стало известно о том, что если непривитый сотрудник заболеет сам и заразит коллег, будет проводиться санитарно-эпидемиологическое расследование.