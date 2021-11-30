Срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов. Об этом пишут “РИА-Новости”.

"С учетом особенности нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", — сказала Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Стоит отметить, что используемые у нас ПЦР-тесты работают и с “омикроном”, однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта SARS-CoV-2.