Срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов. Об этом пишут “РИА-Новости”.
"С учетом особенности нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", — сказала Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Стоит отметить, что используемые у нас ПЦР-тесты работают и с “омикроном”, однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта SARS-CoV-2.
"Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму", — пояснила Попова.
По ее словам, "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как его мутации усиливают способность вируса проникать в клетки и "связываемость с рецепторами", а также "влияют на увеличение инфекционности".