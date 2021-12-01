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В Коми появились TikTok-мошенники

В Коми появились TikTok-мошенникиФото из архива редакции

В полицию Печоры обратилась женщина 1979 года рождения. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, которых  встретила в в социальной сети «Tik Tok».

Увидев в сети товар, потерпевшая решила его приобрести и связалась с сайтом интернет-магазина. Тот уверил собеседницу, что нужная ей позиция есть в наличии.

Женщина перевела денежные средства в размере 4 260 рублей, выбрав способ оплаты - наложенный платеж. Однако по прошествии времени товар потерпевшей доставлен не был, - сообщает МВД региона.

По данному факту проводится проверка.

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