В Коми появились TikTok-мошенники

В полицию Печоры обратилась женщина 1979 года рождения. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, которых встретила в в социальной сети «Tik Tok».

Увидев в сети товар, потерпевшая решила его приобрести и связалась с сайтом интернет-магазина. Тот уверил собеседницу, что нужная ей позиция есть в наличии.