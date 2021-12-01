В Коми появились TikTok-мошенники

В полицию Печоры обратилась женщина 1979 года рождения. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, которых встретила в в социальной сети «Tik Tok».
Увидев в сети товар, потерпевшая решила его приобрести и связалась с сайтом интернет-магазина. Тот уверил собеседницу, что нужная ей позиция есть в наличии.
Женщина перевела денежные средства в размере 4 260 рублей, выбрав способ оплаты - наложенный платеж. Однако по прошествии времени товар потерпевшей доставлен не был, - сообщает МВД региона.
По данному факту проводится проверка.