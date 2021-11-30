Назван продукт, который снижает уровень сахара в крови

Специалисты рассказали о продукте, который способен снизить уровень сахара в крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале Ассоциации клинического питания и метаболизма, пишут “РИА Новости”.

Продуктом оказался простой яблочный уксус. Так, добровольцам с диабетом второго типа ежедневно добавляли в пищу по 20 миллилитров уксуса, что по объему сопоставимо с одной столовой ложкой. В итоге спустя 8 недель выяснилось, что у людей, участвующих в эксперименте, улучшились гликемические показатели и, соответственно, состояние организма при эндокринной болезни.

Ранее врач группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет. По ее словам, в зоне риска находятся пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания.