По северу Коми ударят метели: в МЧС объявили штормовое предупреждение

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, с 18 часов 30 ноября до 18 часов 1 декабря в Сосногорском, Усинском, Печорском, Вуктыльском районах республики ожидается сильный снег (6 мм и более), временами с ухудшением видимости до 1000-500 м, усиление восточного ветра порывами 15-20 м/с, метель. Местами гололед.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: