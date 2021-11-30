Владимир Уйба выступил за допуск к работе только при наличии антител

30 ноября глава Коми провел прямую линию. На ней он рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе и ответил на вопрос о недопуске невакцинированных сотрудников на работу.
В Коми вакцинировались более 232 тысяч человек, переболели еще около 70 тысяч человек. Всего же антитела, по словам Владимира Уйбы, имеются у 400 тысяч жителей. Правда, такие цифры не помогут остановить распространение вируса.
Также глава напомнил, что с 1 декабря непривитые граждане не смогут работать в декретированных коллективах. Среди них сотрудники сферы образования, услуг, здравоохранения, сервиса. Владимир Уйба отметил, что вопрос о допуске на работу будет решаться на собрании оперштаба. Один из вариантов: допустить на работу невакцинированных людей, если у них есть антитела к ковиду.
– Я предлагаю ввести меру допуска к работе по наличию антител. На федеральном уровне эта мера пока не поддерживается, но я считаю, что на время действия иммунитета, подтвержденного антителами, человек не является опасным. Это может быть нормой послабления, других мер в соответствии с федеральным законом нет, – сказал глава.