Владимир Уйба выступил за допуск к работе только при наличии антител

30 ноября глава Коми провел прямую линию. На ней он рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе и ответил на вопрос о недопуске невакцинированных сотрудников на работу.

В Коми вакцинировались более 232 тысяч человек, переболели еще около 70 тысяч человек. Всего же антитела, по словам Владимира Уйбы, имеются у 400 тысяч жителей. Правда, такие цифры не помогут остановить распространение вируса.

Также глава напомнил, что с 1 декабря непривитые граждане не смогут работать в декретированных коллективах. Среди них сотрудники сферы образования, услуг, здравоохранения, сервиса. Владимир Уйба отметил, что вопрос о допуске на работу будет решаться на собрании оперштаба. Один из вариантов: допустить на работу невакцинированных людей, если у них есть антитела к ковиду.