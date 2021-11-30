На пожаре в Коми обнаружили тело человека

30 ноября в 01:37 в пожарно-спасательную службу Усть-Цилемского района поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Нагорная в селе Усть-Цильма. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 1 минуты. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1965 года рождения. В 03:38 пожар был ликвидирован. В результате пожара поврежден дом на площади 50 м2.
В тушении пожара были задействованы 9 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает! Большая часть пожаров происходит из-за халатного отношения населения к правилам и нормам пожарной безопасности.
Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные причины его возникновения:
- Неосторожное обращение с огнем – при курении, пользовании в помещениях открытым пламенем, разведение костров вблизи строений, небрежность в обращении с предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися жидкостями.
- Пожары от электроприборов в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или старой электросети, при пользовании неисправными электроприборами или приборами с открытыми спиралями и оставлении их без присмотра.
- Оставленные без присмотра топящиеся печи, применение для их розжига легковоспламеняющихся жидкостей.
- Пожары от детской шалости с огнем.
- Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро-газосварочных работ.
Помните, при пожаре не нужно паниковать. Необходимо вызвать пожарную охрану по телефону «101», принять меры для спасения людей и организовать встречу пожарных, показав источники воды.