На пожаре в Коми обнаружили тело человека

30 ноября в 01:37 в пожарно-спасательную службу Усть-Цилемского района поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Нагорная в селе Усть-Цильма. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 1 минуты. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1965 года рождения. В 03:38 пожар был ликвидирован. В результате пожара поврежден дом на площади 50 м2.

В тушении пожара были задействованы 9 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.