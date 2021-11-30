Необычные дела и рискованные предприятия: гороскоп на 1 декабря

Вас ждет уверенность в своих силах. Многие получат повышение или интересные деловые предложения, признания в любви. Возникшую романтическую связь постарайтесь перевести в прочные отношения.

Первая половина лунного дня благоприятна и принесет душевное равновесие, общительность. Ваш интерес станут вызывать экстравагантные люди, не лишенные экзотики. Можете сегодня заниматься необычными делами, рискованными предприятиями.

Гороскоп на 1 декабря 2021 года Близнецы

Этот день символизирует стабильность, рождающую уверенность в завтрашнем дне. Вероятно отсутствие больших проблем, однако Близнецы вынуждены будут кому-то подчиняться. Вам придется смириться с тем, что в сложившихся обстоятельствах вряд ли удастся играть первую скрипку.

Гороскоп на 1 декабря 2021 года Рак

Благоприятный день. Многие Раки будут участвовать в общественной деятельности, смогут начать новые дела, вложить средства в интересные проекты. Расширится круг друзей, прибыль и успех принесет планомерный труд. Вы многого добьетесь через терпение и труд. Помогайте тем, кто в этом нуждается, и вам воздастся сторицей.

Гороскоп на 1 декабря 2021 года Лев

В решении проблем помогут друзья, партнеры и покровители, люди, которые ценят вас и уважают. Если будете упорно работать, то оправдаете заботу и участие близких и коллег в вашей судьбе.

Гороскоп на 1 декабря 2021 года Дева

Этот день может быть весьма важным и плодотворным и принесет позитивные перемены в судьбах большинства Дев. Можете намечать на этот день командировки, смену места жительства или рабочего адреса.

Гороскоп на 1 декабря 2021 года Весы

Спорт, танцы, путешествия прибавят сил и улучшат самочувствие. Ваша популярность станет выше, появятся новые планы и возможности для их реализации. Направьте свое любопытство на загадочные, непознаваемые явления, на изучение новых программ, на творческие и научные открытия.

Гороскоп на 1 декабря 2021 года Скорпион

Влияние планет внесет некоторую путаницу в планы, придется отстаивать свои позиции и правоту перед личными и деловыми партнерами. Вы добьетесь своего, планомерно «отвоевывая место под солнцем».

Гороскоп на 1 декабря 2021 года Стрелец

Сегодня многие ваши планы увенчаются успехами, ваши дела пойдут вверх, но часть друзей уйдет от вас. Вам придется опираться на поддержку покровителей и начальства. Этот день будет удачным, если вы укрепитесь в своих убеждениях и будете настойчиво идти к цели.

Гороскоп на 1 декабря 2021 года Козерог

Одинокие представители и представительницы этого знака склонны сегодня заводить связи, любовные романы не для того, чтобы окунуться в «половодье чувств», а чтобы создать наконец семью. Не упустите благоприятный момент для того, чтобы переехать к любимому или к любимой, завести общее хозяйство, словом, зажить своим домом.

Гороскоп на 1 декабря 2021 года Водолей

Стремления многих Водолеев к самостоятельности скорее всего увенчаются успехом. Однако не все в их личной жизни будет складываться столь уж безоблачно. Планируя перемены в своей жизни, не забудьте отложить какую-то сумму (какую именно, решать вам) на медицинские расходы.

Гороскоп на 1 декабря 2021 года Рыбы

День символизирует переход в новое духовное состояние, перемены. Рыбам будет трудно выбрать определенную линию поведения, которая бы не допустила негативного развития событий. Решайте сложные вопросы исходя из конкретной ситуации. В любом случае будьте бдительны, «держите руку на пульсе».