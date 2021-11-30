Новичком сыктывкарской «НИКИ» стала чемпионка WNBA

В столицу Коми прилетела баскетболистка Азуре Стивенс. Ночью самолет доставил ее из Санкт-Петербурга в Сыктывкар.

- Перелет был нормальным, длинным, но это ничего страшного. Я готова, если не на все 100 %, то около того. Осталось познакомиться с партнерами по команде, - отметила американка.

Отметим, что Азуре Стивенс не просто новичок «НИКИ» - она чемпион WNBA-2021 в составе «Чикаго Скай». Спортсменка уже успела принять участие в тренировке, поэтому в ближайшее время ее стоит ждать в играх. К тому же, девушка немного знает о клубе и его участницах: