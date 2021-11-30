На боях без правил в Сыктывкаре "забили" на все ограничения: никаких кодов и масок

На входе в “Ренову” стояли охранники, волонтеры и контролеры, которые проверяли билеты. Проверяли тщательно, изымали принесенные напитки и сканировали людей металлодетектором. Однако про недавнее нововведение – QR-коды – забыли. Их не спрашивали ни у кого.

27 ноября в Сыктывкаре прошло крупное мероприятие - турнир по боям без правил AMC Fight Nights. Наши журналисты побывали на мероприятии и рассказали о том, как ковид “отступил” от сыктывкарцев на целый вечер.

Помимо того, что наши журналисты наблюдали сами, мы опросили еще нескольких людей, которые были на мероприятии. Все отметили, что никаких проверок QR-кодов не было.

А должны ли проверять?

Да, согласно указу главы Коми с 21 октября QR-коды должны проверять на массовых культурных и спортивных мероприятиях. Да и на Яндекс.Картах указано, что “Ренову” можно посещать при наличии кода.

Да кому нужны эти маски?

На мероприятии откровенно игнорировался масочный режим, причем даже самими организаторами. Более того, даже сам глава Коми, который поначалу был в маске, уже через некоторое время снял ее. Без маски он появился и в эфире федерального Матч ТВ.

Все чувствовали себя свободно и нужды носить маску попросту не было - ведь коронавирус, похоже, испугался бойцов и решил не заражать сыктывкарцев в тот день.

Кто виноват?

Сейчас это трудно определить. Мы позвонили в Министерство спорта Коми, у которых “Ренова” находится под ответственностью. Там сообщили, что они ответственности за это событие не несут,ведь все здание сдавалось под аренду, поэтому вопросами соблюдения ограничений занимался организатор - промоутерская компания AMC Fight Nights. Мы попытались связаться с их менеджером, однако ответа от не поступило.

Примечательно то, что рядом с “Реновой” в этот день было большое количество полицейских, которые, скорее всего, должны были пресекать беспорядки. Однако, контролировать вход по QR-кодам, видимо, не входило в их обязанности.

Вывод

Можно понять возмущение людей, которое поднялось в комментариях под новостями и телеграм-каналах. Действительно, довольно странно видеть на таком крупном мероприятии такое отношение к ограничениям, когда мы говорим о повышении смертности от коронавируса и увеличению количества зараженных. Причем нарушений ограничений можно было ждать от кого угодно, но не от того, кто их ввел - главы Коми.



