В СГУ им. Питирима Сорокина начала работу «Субботняя школа ИТНИТ»

Уже две недели в СГУ им. Питирима Сорокина собираются школьники 9-11 классов. В рамках проекта «Субботняя школа ИТНИТ» на протяжении полугода участников ждут занятия с преподавателями Института точных наук и информационных технологий по самым интересным темам математики, информатики, физики и даже программирования. Запись на занятия продолжается.
В рамках «Субботней школы ИТНИТ» участники смогут посетить целый спектр занятий на разнообразные темы из области точных наук, информационных технологий, подготовки к ЕГЭ.
- Благодаря этим встречам школьники смогут увидеть, чему обучаются студенты в Институте точных наук и информационных технологий СГУ им. Питирима Сорокина, познакомиться с направлениями подготовки этого института и подумать о выборе профессии в будущем. Формат занятий будет разный: в зависимости от дисциплины пройдут мастер-классы, лекции и практические занятия. Ребята смогут увидеть в действии работу микроскопа, который используют на кафедре радиофизики и электроники, научатся применять математические методы при решении экономических задач и даже примут участие в работе научной конференции! Мы надеемся, что школьники проникнутся атмосферой студенчества и научной деятельности, а также почувствуют теплое отношение преподавателей к учащимся, которые стремятся дать студентам лучшие знания и привести к высоким результатам, - рассказала директор Института точных наук и информационных технологий Светлана Мясникова.
Также директор отметила, что занятия будут проводить ведущие специалисты-преподаватели СГУ им. Питирима Сорокина. Особенностью станет то, что участники прикоснутся к научно-исследовательской деятельности и посетят мастер-классы от специалистов сферы информационных технологий и молодых ученых в рамках Молодежной научной школы, которая пройдет на платформе научной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии».
Зарегистрироваться на занятие можно по ссылке, в произвольной форме по электронной почте kib@syktsu.ru либо по телефону +79048601843 (представитель ИТНИТа).
Количество мест ограничено!