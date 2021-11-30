В СГУ им. Питирима Сорокина начала работу «Субботняя школа ИТНИТ»

Уже две недели в СГУ им. Питирима Сорокина собираются школьники 9-11 классов. В рамках проекта «Субботняя школа ИТНИТ» на протяжении полугода участников ждут занятия с преподавателями Института точных наук и информационных технологий по самым интересным темам математики, информатики, физики и даже программирования. Запись на занятия продолжается.

В рамках «Субботней школы ИТНИТ» участники смогут посетить целый спектр занятий на разнообразные темы из области точных наук, информационных технологий, подготовки к ЕГЭ.