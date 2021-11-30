В России разрабатывают отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности

Минфин совместно с ФНС прорабатывает предложение об освобождении ритейлеров и производителей от НДС на продукты с истекающим сроком годности (от суток до четырех до его окончания), которые отдают на благотворительность, пишут "Известия".

Об этом сказано в ответе министерства на обращение автономной некоммерческой организации "Фудшеринг" (есть у "Известий"). Организация предложила внести поправки в ст. 170 Налогового кодекса РФ и снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если такие товары будут безвозмездно передавать нуждающимся (фудшеринг).

Еще в 2020 году президент России Владимир Путин поручил отменить НДС и обнулить налог на прибыль на продукцию, которая передается нуждающимся, напомнил эксперт "Лаборатории ESG" центра социального проектирования "Платформа", эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Отмена НДС может благоприятно отразиться на экологии, потому что уменьшит объем отходов на свалках. Оптимизация же расходов рителейлеров и производителей позволит уменьшать наценку на продукты в магазинах, считает он.