Ирина Шеремет признала вину и готова возместить ущерб всем пострадавшим

Ирина Шеремет частично возместила ущерб, причиненный пострадавшим 1 октября в ДТП и признала вину. Об этом рассказал адвокат подсудимой Александр Ладанов после заседания о продлении меры пресечения 29 ноября, пишет БНК.

В суде сторона защиты просила изменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест или запрет определенных действий. Адвокат указал на то, что его подзащитная сотрудничает со следствием и уже частично возместила ущерб пострадавшим. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест.

— Ирина Юрьевна (Шеремет) признала вину. Мы принимаем максимум мер по возмещению вреда. Требования родителей мальчика удовлетворены в полном объеме, готовы полностью удовлетворить требования родственников умершей женщины. Ее сестра уже в курсе, мы известили ее и письменно, и устно. Кроме того, удовлетворены требования автовладельца, который также тогда попал в аварию, — рассказал Александр Ладанов.

Кроме того, подсудимая и адвокат всячески содействуют следствию. По словам адвоката, Ирина Шеремет глубоко сожалеет о произошедшем.