Ирина Шеремет признала вину и готова возместить ущерб всем пострадавшим

Ирина Шеремет частично возместила ущерб, причиненный пострадавшим 1 октября в ДТП и признала вину. Об этом рассказал адвокат подсудимой Александр Ладанов после заседания о продлении меры пресечения 29 ноября, пишет БНК.
В суде сторона защиты просила изменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест или запрет определенных действий. Адвокат указал на то, что его подзащитная сотрудничает со следствием и уже частично возместила ущерб пострадавшим. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест.
— Ирина Юрьевна (Шеремет) признала вину. Мы принимаем максимум мер по возмещению вреда. Требования родителей мальчика удовлетворены в полном объеме, готовы полностью удовлетворить требования родственников умершей женщины. Ее сестра уже в курсе, мы известили ее и письменно, и устно. Кроме того, удовлетворены требования автовладельца, который также тогда попал в аварию, — рассказал Александр Ладанов.
Кроме того, подсудимая и адвокат всячески содействуют следствию. По словам адвоката, Ирина Шеремет глубоко сожалеет о произошедшем.
— Она готова нести предусмотренную законом ответственность. И Ирина Юрьевна принесла письменные извинения потерпевшим, — добавил Александр Ладанов.
Напомним, ДТП произошло 1 октября около 7.00. Женщина 1969 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. После наезда женщина продолжила движение в сторону улицы Элеваторная. Не справившись с управлением, водитель выехала на тротуар, где сбила женщину. После она поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторной столкнулась с Volkswagen.