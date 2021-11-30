Эксперты выяснили, в каком виде яйца приносят максимальную пользу

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как лучше есть яйца. Об этом пишет radiosputnik.ria.ru.

Так, в случае отсутствия противопоказаний, следует употреблять в пищу и белок, и желток. Лучше всего усваивается омлет, а хуже всего – сырые яйца, продолжила диетолог.

"Градация такая: легче всего усваивается организмом омлет, потом идет яйцо пашот (сваренное без скорлупы, – ред.), яйцо бенедикт (бутерброд с яйцом пашот и различными добавками, – ред.) , потом идет отварное яйцо, глазунья, а в самом конце – сырое яйцо", – перечислила Нурия Дианова.

Врач советует готовить омлет из одного целого яйца и нескольких яичных белков. Хотя людям с определенными заболеваниями подходят омлеты, вовсе не содержащие желтков, отметила она.