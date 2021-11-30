Врач рассказал, при каких симптомах опасно садиться за руль

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, при каком симптоме нельзя садиться за руль. Дело в том, что это может быть опасно и для водителя, и для окружающих, пишут “РИА Новости”.

Так, по словам эксперта, повышение температура - это серьезная причина отказаться от поездки.