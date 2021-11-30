Коммунальщики объяснили, почему во дворах сыктывкарцев плохо убирают снег

В МКП “Дорожное хозяйство” объяснили, почему в городе существует проблема с уборкой снега в некоторых проездах. В частности, речь идет о межквартальном проезде по Лыткина-Малышева.

На снимках, которые коммунальщики опубликовали в своей группе, видно, что вдоль обочины припаркованы автомобили. По словам “Дорожного хозяйства”, из-за этого проезд сузился и в итоге техника не смогла проехать дальше.