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Коммунальщики объяснили, почему во дворах сыктывкарцев плохо убирают снег

Коммунальщики объяснили, почему во дворах сыктывкарцев плохо убирают снегФото МКП "Дорожное хозяйство"

В МКП “Дорожное хозяйство” объяснили, почему в городе существует проблема с уборкой снега в некоторых проездах. В частности, речь идет о межквартальном проезде по Лыткина-Малышева.

На снимках, которые коммунальщики опубликовали в своей группе, видно, что вдоль обочины припаркованы автомобили. По словам “Дорожного хозяйства”, из-за этого проезд сузился и в итоге техника не смогла проехать дальше.

"Расчистить автогрейдеру данный участок дороги попросту не получилось. Причина банальна - припаркованные автомобили", - сообщили в МКП "Дорожное хозяйство".

В мэрии, в свою очередь, напомнили, что по вопросам очистки дворов жителям стоит обращаться в свои УК и ТСЖ.

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