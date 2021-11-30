Коммунальщики объяснили, почему во дворах сыктывкарцев плохо убирают снег

В МКП “Дорожное хозяйство” объяснили, почему в городе существует проблема с уборкой снега в некоторых проездах. В частности, речь идет о межквартальном проезде по Лыткина-Малышева.
На снимках, которые коммунальщики опубликовали в своей группе, видно, что вдоль обочины припаркованы автомобили. По словам “Дорожного хозяйства”, из-за этого проезд сузился и в итоге техника не смогла проехать дальше.
"Расчистить автогрейдеру данный участок дороги попросту не получилось. Причина банальна - припаркованные автомобили", - сообщили в МКП "Дорожное хозяйство".
В мэрии, в свою очередь, напомнили, что по вопросам очистки дворов жителям стоит обращаться в свои УК и ТСЖ.