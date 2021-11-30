Сыктывкарец, который избил врачей скорой, пойдет под суд

В суде рассмотрят уголовное дело в отношении сыктывкарца, напавшего на врачей скорой помощи. Обвинительное заключение по делу 28-летнего мужчины уже утверждено. Об этом сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, 4 октября этого года медики приехали в общежитие по улице Морозова, чтобы оказать помощь местному жителю. На месте они столкнулись с пьяным мужчиной, который неожиданно ударил фельдшера в лицо. По пострадавший искал упавшие очки, дебошир нанес ему еще несколько ударов ногами.
На улице выбежавшего нетрезвого сыктывкарца от врача оттолкнул водитель скорой помощи, за что получил от него удар в лицо, повлекший перелом носа. На помощь бригаде неотложки пришли жители дома, которые сумели до приезда сотрудников полиции удержать молодого человека, - сообщает прокуратура Коми.
Злоумышленник признал свою вину. Такое поведение он объяснил эмоциональными переживаниями в связи со смертью матери, которой, по мнению сыктывкарца, врачи не оказали надлежащую медицинскую помощь.