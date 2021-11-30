Сыктывкарец, который избил врачей скорой, пойдет под суд

В суде рассмотрят уголовное дело в отношении сыктывкарца, напавшего на врачей скорой помощи. Обвинительное заключение по делу 28-летнего мужчины уже утверждено. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 4 октября этого года медики приехали в общежитие по улице Морозова, чтобы оказать помощь местному жителю. На месте они столкнулись с пьяным мужчиной, который неожиданно ударил фельдшера в лицо. По пострадавший искал упавшие очки, дебошир нанес ему еще несколько ударов ногами.