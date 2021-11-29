Внезапно: большинство россиян считают себя счастливыми

ВЦИОМ провел опрос, из результатов которого следует, что большинство россиян считают себя счастливыми. Об этом пишут “РИА Новости”.

Так, о своем счастье заявились 84% опрошенных.

"Индекс счастья составил 71 п., что на 17 п. превышает показатель марта 2021 г. (54 п.), и на 5 п. превышает показатель предыдущего года (66 п. в ноябре 2020 г.)", - говорится в результатах исследования.

Самые популярные причины для счастья - это здоровье, жизни близких, семья, дети, удовлетворенность жизнью и хорошая работа. А причинами несчастья стали положение дел в стране, нехватка материальных средств, отсутствие стабильности и проблемы в семье.