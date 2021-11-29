В Коми объявили штормовое предупреждение

С 6 часов 30 ноября до 6 часов 1 декабря в южных и центральных районах республики (Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухтинский, Сосногорский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Сыктывкар, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Вымский, Койгородский, Прилузский) ожидается сильный снег (6 мм и более), сообщает филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми".

Временами ожидается ухудшение видимости до 1000-500 м, усиление восточного ветра порывами 15-20 м/с, метель. Местами гололед.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: