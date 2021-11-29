В Коми объявили штормовое предупреждение

С 6 часов 30 ноября до 6 часов 1 декабря в южных и центральных районах республики (Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухтинский, Сосногорский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Сыктывкар, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Вымский, Койгородский, Прилузский) ожидается сильный снег (6 мм и более), сообщает филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми".
Временами ожидается ухудшение видимости до 1000-500 м, усиление восточного ветра порывами 15-20 м/с, метель. Местами гололед.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
- Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.
- Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.
- Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
- Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99.
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99.