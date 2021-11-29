В России многодетные семьи освободили от части налогов

Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетный семей при продаже жилья, если они покупают на эти деньги новое. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА "Новости".

Норма будет действовать для полученных с 1 января 2021-го средств при следующих условиях: если семья с двумя и более детьми продает квартиру, жилой дом или их части, чтобы приобрести жилье большей площади.

Льготу могут предоставить родителям (усыновителям) с несовершеннолетними детьми или детьми до 24 лет, если они обучаются очно, а также и одному из детей при некоторых условиях. В частности, продать старое и приобрести новое жилье должны в один и тот же год или же совершить покупку не позднее 30 апреля следующего года. Кроме того, кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей и не быть больше кадастровой стоимости нового жилья. На момент продажи ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другой жилой недвижимости площадью более 50% от размеров нового.