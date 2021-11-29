В Коми сотрудникам ГИБДД пришлось обстреливать пьяного водителя

26 ноября в 23.30 в Усинске произошел весьма горячий инцидент. Как рассказали в МВД региона, все закончилось стрельбой.

Внимание инспекторов ДПС привлекла автомашина ВАЗ 21124, водитель которой отказался выполнить требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, и продолжил движение. Пытаясь скрыться, водитель преследуемой автомашины создавал реальную опасность для всех участников дорожного движения.

Включив специальные световые и звуковые сигналы, автоэкипаж ГИБДД попытался остановить автомашину. Водитель не реагировал на законные требования полицейских, грубо нарушая ПДД РФ. За пределами населенного пункта инспекторы приняли решение о применении огнестрельного оружия для остановки транспортного средства. Стражи порядка произвели один предупредительный выстрел и несколько выстрелов по колесам автомашины. В результате чего транспортное средство было остановлено на 25 км автодороги Усинск – Сынянырд.