СГУ потратит больше 2 миллионов рублей на концепцию визуальной идентификации

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина потратит 2 100 000 рублей на разработку концепции визуальной идентификации. Информация об этом появилась на портале "Госзакупок".

СГУ продолжает развиваться и укреплять свои позиции, поэтому у университета появилась необходимость в развитии собственной уникальной концепции. Заказчик должен унифицировать визуальный бренд университета, улучшить простоту восприятия визуальной информации, поддерживать конкурентность университета и его имидж.

В документе указано, что концепция нужна для поддержания лояльности целевых аудиторий, таких как: потенциальные абитуриенты, студенты, работники университета и общественности.