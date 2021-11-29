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СГУ потратит больше 2 миллионов рублей на концепцию визуальной идентификации

СГУ потратит больше 2 миллионов рублей на концепцию визуальной идентификацииФото из архива PG11.ru

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина потратит 2 100 000 рублей на разработку концепции визуальной идентификации. Информация об этом появилась на портале "Госзакупок".

СГУ продолжает развиваться и укреплять свои позиции, поэтому у университета появилась необходимость в развитии собственной уникальной концепции. Заказчик должен унифицировать визуальный бренд университета, улучшить простоту восприятия визуальной информации, поддерживать конкурентность университета и его имидж. 

В документе указано, что концепция нужна для поддержания лояльности целевых аудиторий, таких как: потенциальные абитуриенты, студенты, работники университета и общественности. 

Работы должны выполнить спустя 30 дней после заключения договора. Итоги конкурса заявок подведут 15 декабря.

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