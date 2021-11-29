Вторая половина дня принесет потерю энергии: гороскоп на 30 ноября

Этот день потребуют максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Зато компенсацией могут послужить любовные отношения или новое романтическое увлечение. На худой конец - пополните свой банковский счет.

Не исключено, что вышестоящее начальство сделает вам интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Ваши задуманные планы наконец начнут сбываться. Честность и работоспособность - важные элементы вашего успеха.

Гороскоп на 30 ноября 2021 года Близнецы

Встречи, происходящие на разных уровнях, будут носить кармический характер и помогут Близнецам избежать возможных конфликтов и недоразумений. Нужно максимально проявить свои способности и привлечь к своим планам влиятельных людей.

Гороскоп на 30 ноября 2021 года Рак

Этот день несет переменчивость настроения и трансформацию окружения. Лишь закаленные в испытаниях люди смогут добиться хороших результатов. Не бойтесь испытаний. Как говорят мудрецы: «Драгоценный камень нельзя отполировать, не потерев его, а человек не может совершенствоваться, не пройдя через испытания».

Гороскоп на 30 ноября 2021 года Лев

Отношения с партнерами и возлюбленными могут быть осложнены, а грубость и проявление силы будут раздражать окружающих и приведут к конфликтам с начальством и партнерами. Проявите дальновидность, вам нужно обратить внимание на мнение близких и друзей, а не упрямо идти своим путем.

Гороскоп на 30 ноября 2021 года Дева

Первая половина дня позволяет получить выгоду от старых дел, не начиная новые. Вероятны хорошие вести от бывших партнеров и друзей. Вторая половина дня принесет потерю энергии, происки завистников, ссоры с родней. Опасно подписывать сомнительные документы, начинать дела, пускаться в рискованные предприятия или быстро ездить.

Гороскоп на 30 ноября 2021 года Весы

Возможны обманы, неверная информация, забывчивость, а также разрыв нужных связей и отношений. Огромную роль в достижении ваших целей должны играть связь, активное передвижение, беспрепятственное общение. Автомобиль и мобильный телефон - ваши самые главные средства успеха.

Гороскоп на 30 ноября 2021 года Скорпион

У многих Скорпионов появятся возможности как для духовного развития, так и для практического применения прошлого опыта. Можете приступать к новым делам. Верьте в себя и свои силы, с упорством воплощайте свою мечту в жизнь, даже если это невыносимо трудно.

Гороскоп на 30 ноября 2021 года Стрелец

Наиболее удачным этот день окажется для тех Стрельцов, которые связаны с религией, культурой, наукой, используют деловые качества для приобретения славы, таланта и новых связей. У вас есть способности, вы можете добиться успеха в жизни, но вам необходимо набраться опыта и найти свою нишу.

Гороскоп на 30 ноября 2021 года Козерог

Противоречивый, двойственный день. Не исключено, что договоры будут проверяться на устойчивость и потребуют переосмысления. Затруднены новые дела, поэтому лучше доводить уже начатое до конца. Старайтесь дозировать нагрузки, не переусердствуйте, иначе не исключено истощение сил.

Гороскоп на 30 ноября 2021 года Водолей

Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Рассматривайте все новые предложения, так как некоторые из них могут быть успешными.

Гороскоп на 30 ноября 2021 года Рыбы

Состояние душевного покоя принесет уравновешенность во внешних событиях, дела пойдут на поправку. Используйте новые знания и личный опыт, и вы будете уважать себя как успешного человека и всесторонне развитую личность.