Маньпупунер победил в конкурсе «Сокровища России» от National Geographic Traveler

Легендарное плато Маньпупунер победило в конкурсе «Сокровища России», организованном журналом National Geographic Traveler. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Коми.

На протяжении четырех месяцев на сайте Nat-geo.ru можно было отдать свой голос за интересные достопримечательности, экскурсионные маршруты, блюда национальной кухни и праздники, которые были представлены в 10 номинациях. Этот проект создали для того, чтобы определить главные достопримечательности, популярные туристские места, а также новые точки интереса путешествий по России.

Всего от Коми было заявлено шесть номинантов: Столбы выветривания на плато Маньпупунер, турмаршрут «По пути Кандинского», речное путешествие «Сплав по реке Щугор», Музей истории политических репрессий в водонапорной башне в Инте, традиционный праздник «Усть-Цилемская горка», а также уникальная верхневычегодская роспись.