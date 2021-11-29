В Коми от осложнений с COVID-19 скончались два новорожденных ребенка

В Коми от осложенинй короновирусной инфекции скончались два ребенка в возрасте до года. Об этом сообщил министр здравоохранения Игорь Дягилев на заседании правительства региона, передает "Комиинформ".

Министр заявил, что в 2021 году в республике сложилась негативная ситуация с младенческой смертностью: при плане в 4,1 (промилле) случаев смертности в 2021 в Коми зарегистрировано 5,7 по состоянию на 1 ноября. Сркди умерших детей двео - до одного года. Они скончались из-за осложнений заболевания новой коронавирусной инфекции.

Основными причинами младенческой смертности в республике стали отдельные состояния перинатального периода, генерализованные инфекции, внешние причины - удушья, коронавирус и пороки развития. также министр отметил, что в 2021 году в республике 14 детей утонули, трое погибли в ДТП, также установлено два случая суицида среди несовершеннолетних. Кроме того, зарегистрирован смертельный случай из-за удара током.