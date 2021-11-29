Врачи посоветовали привитым от ковида обращать внимание на кашель и чиханье

Врачи из Великобритании назвали два признака коронавируса, на которые следует обратить внимание тем, кто прошел вакцинацию. Исследователи опубликовали результаты работы в Express. В статье описаны два симптома COVID-19, которые могут проявиться даже после вакцинации. В своей работе ученые использовали приложение ZOE COVID, которое отслеживает частоту проявления признаков инфекции.

- Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19, — призвали разработчики программы.

Именно эти проявления заболевания и обеспечивают передачу вируса от одного человека к другому. Также они напомнили о других симптомах коронавируса, о которых не следует забывать. К ним относятся потеря вкуса и обоняния, пишет ФАН.