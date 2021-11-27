Эксперт предупредила о серьезном подорожании картофеля

В России подорожает картофель. Об этом заявила исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая, пишет “Лента.ру”.
Так, в этом году урожай был значительно меньше, чем в предыдущем.
«Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию», — пояснила она.
Еще одна причина - фактор дефицита удобрений, который также стал следствием пандемии коронавирусной инфекции. Все это приведет к повышению цен на овощи практически по всем позициям, отметила она.