В Коми началось банкротство молочного завода

Стало известно, что арбитраж Коми ввел первый этап в процедуре несостоятельности в отношении ООО «Корткеросского молочного завода». Наблюдение за ним продлится до 21 апреля 2022 года. Примечательно, что решение относительного этого крупного поставщика продукции по госконтрактам еще может быть обжаловано, сообщает regnum.ru.

«Суд признал обоснованными претензии компании «Северная Нива» и вёл в отношении завода наблюдение на пять месяцев. В реестр кредиторов включили претензии на сумму более 435 тыс. рублей. Временным управляющим назначен Андрей Любарцев — участник ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих», - сообщает издание.

Сам завод во время судебных разбирательств отметил, что задолжал кредиторам 19,547 млн рублей.