В России может сильно подорожать бытовая техника

Появилась информация о том, что в ближайшее время в стране может вырасти цена на бытовую технику. Такие прогнозы озвучили сами производители, сообщает “Лента.ру”.

Так, цены могут вырасти примерно на 15%. Причина - запрет на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов, из-за которого производители не смогут самостоятельного утилизировать свою продукцию по РОП. Поэтому им придется выплачивать экосбор.

Примечательно, что в этом году электроника и бытовая техника уже подорожали примерно на 10-15%. В 2022 этот показатель может увеличиться еще на 13%. Эксперты также заявили, что у повышения цен есть и другие причины: например, проблемы с контейнерными перевозками и сообщением с другими странами из-за пандемии.