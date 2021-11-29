Врач назвала неочевидную причину головной боли в пасмурные дни

В пасмурные дни многие люди страдают от головных болей. Кандидат медицинских наук Ирина Лещенко рассказала, из-за чего это происходит. Также эксперт дала совет по поводу того, как бороться с проблемой, пишут “РИА Новости”.
Так, частой причины болей в голове при пасмурной погоде являются недостаток света, который негативно сказывается на самочувствии.
"Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове", – сказала Лещенко.
Решить проблему может дополнительное освещение.
"Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света – один гаджет", – отметила эксперт.