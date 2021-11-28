Признания в любви и неудачи: гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября

Сегодня позитивные тенденции могут затормозиться. Легкомысленное отношение к своим обязательствам может сыграть с вами злую шутку. Лишь дипломатичность поможет вам справиться с конфликтами и кознями соперников.

Могут продолжиться деструктивные тенденции, но при этом появятся реальные возможности справиться с проблемами. Вы сможете избежать неприятностей благодаря достижению взаимопонимания, договоренностей и выбору новой стратегии.

Гороскоп на 29 ноября 2021 года Близнецы

Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Рассматривайте все новые предложения, так как некоторые из них могут быть успешными.

Гороскоп на 29 ноября 2021 года Рак

Влияние планет сегодня внесет некоторую путаницу в планы, придется отстаивать свои позиции и правоту перед личными и деловыми партнерами. Вы добьетесь своего, планомерно «отвоевывая место под солнцем».

Гороскоп на 29 ноября 2021 года Лев

Деловая активность Львов весьма неустойчива. Для того чтобы продвигаться в карьере и добиваться признания, вам придется гораздо больше работать, чем обычно. Хотя это будет и не так просто.

Гороскоп на 29 ноября 2021 года Дева

Не исключено, что вышестоящее начальство сделает вам интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Ваши задуманные планы наконец начнут сбываться. Честность и работоспособность - важные элементы вашего успеха.

Гороскоп на 29 ноября 2021 года Весы

День обещает успех и удачу во многих делах и начинаниях. Работа принесет выгодные контракты и интересные предложения. В вашем доме могут появиться новые люди, а также возможно прибавление в семействе. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите рядом преданного вам человека, который предназначен вам судьбой.

Гороскоп на 29 ноября 2021 года Скорпион

Первая половина дня благоприятна, сулит поддержку звезд и партнеров, а также возможность улучшить судьбу и освободиться от врагов. Важность приобретет духовность, усилится интуиция. Рекомендуется посещение храма.

Гороскоп на 29 ноября 2021 года Стрелец

Благоприятный день. Многие Стрельцы будут участвовать в общественной деятельности, смогут начать новые дела, вложить средства в интересные проекты. Расширится круг друзей, прибыль и успех принесет планомерный труд. Вы многого добьетесь через терпение и труд. Помогайте тем, кто в этом нуждается, и вам воздастся сторицей.

Гороскоп на 29 ноября 2021 года Козерог

Состояние душевного покоя принесет уравновешенность во внешних событиях, дела пойдут на поправку. Используйте новые знания и личный опыт, и вы будете уважать себя как успешного человека и всесторонне развитую личность.

Гороскоп на 29 ноября 2021 года Водолей

Вас ждет уверенность в своих силах. Многие получат повышение или интересные деловые предложения, признания в любви. Возникшую романтическую связь постарайтесь перевести в прочные отношения.

Гороскоп на 29 ноября 2021 года Рыбы

У некоторых Рыб сегодня проснется интерес к игре. Живые, ловкие, любознательные, они могут обладать подвижным умом. Удача будет на их стороне. Ваш риск должен быть обоснован, иначе вы потерпите неудачу.