Статистика: в каком возрасте рожают первенца жительницы Коми

28 ноября в России отмечался День матери. В праздник Комистат поделился интересной информацией о материнстве в Коми.

Так, по информации ведомства, в прошлом году мамами стали 7474 жительницы Коми. Из них 2500 женщин родили впервые. Всего за 2020 год в регионе родились 7587 малышей, среди которых 3718 девочек и 3869 мальчиков. Также в Комистате отметили, что в прошлом году зарегистрировали рождение 111 двоен и одной тройни.

Согласно статистике, чаще всего жительницы Коми рожали первенцев в возрасте 20-29 лет. У мам в возрасте до 20 лет за прошлый год появилось 266 детей, а у мам в возрасте 45-49 лет - 14 малышей.