Эксперт: ковид может вызывать галлюцинации

Коронавирус может вызвать изменения психического состояния у заболевшего. Более того, возможны тяжелые расстройства и галлюцинации. Об этом заявил главный психиатр Москвы Георгий Костюк, пишет “ТАСС”.

"У пациентов, перенесших COVID-19, во время самого инфекционного заболевания, когда возникают токсическая нагрузка, гипоксия, ряд аутоиммунных процессов, - все это может вызвать изменения психического состояния. В этот момент возможны довольно тяжелые расстройства, с помрачением сознания. Могут быть и галлюцинации, может казаться, что кто-то хочет причинить вред", - сказал он журналистам.

По словам эксперта, выздоровление также осложняется астенией и слабостью, которые вызваны токсической нагрузкой на нервную систему и мозг.

"Именно мозг тяжелее всего восстанавливается. Пациенты даже придумали для этого состояния термин "ковидный туман", - отметил психиатр.

Многие люди во время болезни сталкиваются с иллюзорными, а не галлюцинационными явлениями. То есть, когда звук или предмет действительно есть, но воспринимается иначе.