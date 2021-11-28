В Сыктывкаре произошло ДТП с пассажирским автобусом

В центре Сыктывкара возле центрального бассейна произошло ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает "Комиинформ".

Как сообщает издание, в 10.50 водитель 1983 г.р. начала движение припаркованного на ул.Первомайской автомобиля, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с микроавтобусом №19, который двигался в сторону ул.Коммунистической.

В результате столкновения пострадали три человека: сама водитель и два пассажира 1957 и 1959 г.р. Люди получили незначительные травмы, их характер уточняется.