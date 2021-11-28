Россияне назвали три самые переоцененные профессии

Топ-3 профессий с неоправданно высоким уровнем дохода, по мнению россиян, — политики, чиновники и директора компаний. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Депутатов и политиков считают самыми переоцененными на рынке труда 22% россиян. На втором месте — госслужащие с 14% голосов. О неоправданно высоком жаловании топ-менеджеров высказался каждый одиннадцатый опрошенный (9%).



По 4% россиян назвали самыми переоцененными на рынке труда футболистов, IT-специалистов и артистов. Еще 4% говорят о неоправданно высоких доходах любых менеджеров. 2% опрошенных признались, что с недоумением следят за гонорарами блогеров.



Причем мужчины чаще говорили о неоправданно высоких заработках директоров и программистов, а женщины — о космических доходах блогеров.



Среди других переоцененных специалистов россияне называли риелторов, банкиров, юристов, парикмахеров, психологов, коучей, стоматологов, строителей и проч. (16%).



И лишь 4% респондентов придерживаются мнения, что переоцененных специалистов не бывает, любая работа должна хорошо оплачиваться.