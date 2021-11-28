Сдача отпечатков пальцев и учет выбросов: какие законы вступят в силу в декабре

Досудебная блокировка сайтов с рекламой финансовых пирамид, доступ к социально значимым для граждан сайтам, ответственность за продажу немаркированной продукции, старт действия мер по ограничению выбросов парниковых газов - спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в декабре. Об этом сообщают "РИА Новости".

- В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения — станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. Отдельно отмечу ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере, - написал Володин в своём Telegram-канале.

Социальная сфера

С декабря доступ к социально значимым сайтам, например, к порталам госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и порталу госуслуг, станет бесплатным.

Также, как пишет председатель ГД, зарегистрировать, например, рождение ребёнка станет легче - разрешается регистрация актов гражданского состояния в любых ЗАГС.

Финансы и банки

В частности, с декабря вводится досудебная блокировка сайтов с рекламой финансовых пирамид, которые маскируются под реальные финансовые организации, например, из-за схожести доменного имени, а также, предлагающие услуги, которые не имеют права оказывать.

Кроме того, вводится запрет для кредиторов проставлять "галочки" согласия с условиями кредитования в договорах без собственноручной подписи заемщика.

Также, со следующего месяца банки не смогут включать в кредитный договор положения, по которым заёмщик должен будет иметь на счете неснижаемый остаток для погашения следующего платежа. Более того, в течение 14 дней заёмщик сможет отказаться от дополнительных нефинансовых услуг, которые могли быть навязаны при заключении договора, уточняет спикер ГД.

Экология

С декабря в РФ начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов. Среди них - госучет таких выбросов, установление целевых показателей и поддержка деятельности по их сокращению.

Дактилоскопия и медосвидетельствование для иностранцев

Иностранные граждане, взъезжающие в РФ сроком более 90 дней, должны будут проходить регистрацию отпечатков пальцев, а также процедуру фотографирования и медосвидетельствования, в том числе, тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

Другое

Начнёт действовать административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров. Мера, уточняет спикер, касается и лекарственных препаратов.