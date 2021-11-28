Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Сыктывкаре

Прогнозируется, что как раз при смене календарных сезонов территория нашей республики попадет под влияние ненастного циклона с экстремально низким атмосферным давлением.



Атмосферный вихрь принесет обильные снегопады, усиление ветра до 18-23 м/с, метели с ухудшением видимости. На дорогах велика вероятность снежных заносов.Воздушные массы будут поступать с Черного моря, что приведет к повышению температуры воздуха до оттепели, 0...+2С. И только на крайнем северо-востоке ожидается кратковременное потепление до -5...-10С.