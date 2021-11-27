Фоторепортаж: как Александр Емельяненко проиграл бразильцу в Сыктывкаре

27 ноября в Сыктывкаре прошел 106-й номерной турнир AMC Fight Nights. Главным событием этого вечера стал бой на Кубок Главы Республики Коми: в клетке сразились российский боец Александр Емельяненко и бразилец Марсио Сантос. Как прошел вечер - в репортаже «Про Города».

Всего вечером субботы прошло 13 боев. Зрители наблюдали, как в октагоне «месили» друг друга профессиональные бойцы, на счету которых больше десятка боев, восходящие звезды MMA и даже спортивный журналист с фитнес-тренером.

Так, одним из интересных по составу поединков стал бой Никиты Бурчака и Александра Пискуна. Первый по профессии - спортивный журналист и обозреватель, которому просто иногда становится скучно, и он выходит в клетку. Никита провел под эгидой AMC Fight Nights всего один бой, в котором, кстати, победил. Александр Пискун работает фитнес-тренером и занимается пауэрлифтингом. До боя в случае победы Никиты боец пообещал «крутить сальтухи».