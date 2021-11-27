Фоторепортаж: как Александр Емельяненко проиграл бразильцу в Сыктывкаре

27 ноября в Сыктывкаре прошел 106-й номерной турнир AMC Fight Nights. Главным событием этого вечера стал бой на Кубок Главы Республики Коми: в клетке сразились российский боец Александр Емельяненко и бразилец Марсио Сантос. Как прошел вечер - в репортаже «Про Города».
Всего вечером субботы прошло 13 боев. Зрители наблюдали, как в октагоне «месили» друг друга профессиональные бойцы, на счету которых больше десятка боев, восходящие звезды MMA и даже спортивный журналист с фитнес-тренером.
Так, одним из интересных по составу поединков стал бой Никиты Бурчака и Александра Пискуна. Первый по профессии - спортивный журналист и обозреватель, которому просто иногда становится скучно, и он выходит в клетку. Никита провел под эгидой AMC Fight Nights всего один бой, в котором, кстати, победил. Александр Пискун работает фитнес-тренером и занимается пауэрлифтингом. До боя в случае победы Никиты боец пообещал «крутить сальтухи».
В итоге бой журналиста и тренера продлился 22 секунды. Однако Никита Бурчак пообещал не оставлять октагон и продолжить свою спортивную деятельность.
Внимание зрителей особенно привлек бой Шейх-Ахмата Токаевеа и сыктывкарца Геворга Киракосяна. И в этом столкновении победил наш земляк.
Перед одним из последний боев спортсмены и зрители почтили минутой молчания память погибших шахтеров в Кемеровской области.
Но главное событие - бой Емельяненко и Сантоса в абсолютной весовой категории. На счету 40-летнего российского бойца числилось 37 боев, из которых 28 побед, восемь поражений и одна ничья. В активе 32-летнего бразильца было 22 боя в профессиональных ММА: 15 побед, шесть поражений и одна ничья. Букмекеры, кстати, считали фаворитом именно Сантоса.
Финальный бой продлился недолго - всего две минуты, но был зрелищным. Почти все собравшиеся в зале болели за Емельяненко, однако это не помогло ему одержать победу над бразильцем. Бой окончился, когда Сантос захватил Емельяненко на удушающий. Полная запись боя: