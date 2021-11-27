Новые закон и возможности: какие перемены ждут россиян в декабре

31 декабря истекает срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление подается через портал госуслуг.

В декабре у россиян есть последний шанс подать заявление на перерасчет денежной выплаты на детей, иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев и проходить медицинское обследование, а банки не смогут больше проставлять в договорах «галочки» за заемщиков. Об этих и других нововведениях – в материале «Российской газеты» .

Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. Так, если при выплате пособия в 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье все еще не поднимаются до уровня прожиточного минимума, то пособие назначается в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

В составе семьи теперь учитываются и студенты. Если старший ребёнок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.

Напомним, что новые правила господдержки малообеспеченных семей начали действовать в России с 1 апреля.

Иностранцев обяжут сдавать фото и отпечатки пальцев

МВД России с 29 декабря 2021 года начнет применять закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ, в том числе для трудоустройства.

Новые правила обязывают мигрантов проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и последующую биометрическую идентификацию, а также медицинское освидетельствование. Все эти процедуры необходимо пройти в течение 30 дней с даты въезда.

Иностранцев, прибывших в нашу страну без цели устроиться на работу, но на срок более 90 дней, также обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографироваться. Им будет дано на это те самые 90 дней со дня въезда.

Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фотографирование будет выдан сертификат. В случае уклонения от выполнения этих требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен, а при отказе покинуть страны иностранцы будут депортированы.

От прохождения всех этих процедур освобождены граждане Республики Беларусь и иностранцы в возрасте до 6 лет.

Граждане смогут зарегистрировать детей в любом ЗАГСе страны

В декабре в России начнет действовать экстерриториальный принцип работы органов записи актов гражданского состояния — граждане смогут обратиться для регистрации в любой ЗАГС. Так, например, оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по месту прописки.

«Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение», — отметил ранее министр юстиции Константин Чуйченко.

Теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать такие записи.

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, особенно важными новые принципы могут оказаться в тех случаях, когда необходимо оперативно восстановить документы, например, свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака.

Банкам запретили проставлять в договорах «галочки» за заемщиков

С 30 декабря банкам будет запрещено заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Свое согласие на них заемщик должен будет подтвердить собственноручно.

Изменения прежде всего нацелены на борьбу с проблемой навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора. Теперь законодательно запрещается типографическим способом ставить галочки напротив дополнительной услуги в договоре кредитования. Свое согласие на них заемщик должен отразить сам.

Кроме того, поправками устанавливается так называемый «период охлаждения» в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применялась лишь для страхования.

ЦБ получит право на внесудебную блокировку сайтов

С 1 декабря 2021 года ЦБ получит право на внесудебную блокировку интернет-сайтов мошенников. Цель — пресечь попытки взлома информационных систем банков, профучастников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций.

Согласно новым правила, мошеннические сайты будут блокироваться по инициативе регулятора во внесудебном порядке в течение нескольких дней.

Как ранее рассказал в интервью «РГ» зампред Банка России Герман Зубарев, интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно (сайты, баннеры, реклама в социальных сетях и т.п.) и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт, по итогам первого полугодия 2021 года оказались на втором месте по числу атак (на них пришлось 10% нападений).

С начала года ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о более 2,2 тысячи мошеннических интернет-ресурсах с целью их проверки и последующего ограничения доступа к этим сайтам.

Вступает в силу закон об ограничении выбросов парниковых газов

В конце декабря вступает в силу закон об ограничении выбросов парниковых газов. Документ предполагает, в частности, обязательную углеродную отчетность.

Пока речь идет о крупнейших эмитентах выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться нужно будет с 1 января 2023 года. Те, кто вырабатывает 50 тысяч тонн углекислого газа в год и более, должны будут предоставлять отчетность с 1 января 2025 года.

Этот закон станет базой для углеродного регулирования в стране, считают в Минэкономразвития. Он предусматривает введение обязательной отчетности по выбросам, позволяет реализовывать климатические проекты, получать за них углеродные единицы и торговать ими.

Россияне получат бесплатный доступ к социально значимым сайтам

С 1 декабря провайдеры, которые оказывают абонентам услуги по доступу в интернет (исключение — оказание услуги с использованием спутниковых сетей связи), обязаны бесплатно обеспечивать доступ к сайтам, информационным системам и программам, включенным в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.

Как пояснили «РГ» в пресс-службе «Ростелекома», использование опции потребует ее активации абонентом. «Абоненту нужно в личном кабинете активировать опцию „Социальный интернет“. Доступ в личный кабинет предоставляется даже при нулевом или отрицательном балансе», — сообщили в компании.

В список сайтов с бесплатным доступом входят портал госуслуг, сайты президента, правительства России, Совета Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств, сайты администраций регионов. Пользователи также получат бесплатный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, банков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам. Список не является окончательным и может корректироваться.

Операторы начнут блокировать «серые» корпоративные SIM-карты

С 1 декабря операторы связи обязаны проверять в ЕСИА информацию, внесенную юридическими лицами и ИП, являющимися корпоративными абонентами, о физических лицах — пользователях услуг связи. В случае несовпадения или отсутствии информации — блокировать такие SIM-карты.

Передать информацию компания должна была в личном кабинете на сайте оператора. Затем пользователю SIM-карты должен был прийти запрос на подтверждение.

Если запрос на SIM-карту так и не поступил, у пользователя была возможность самостоятельно внести данные о своем номере телефона и указать данные компании, предоставившей SIM-карту, — наименование или ИНН. В этом случае, если данные совпадут с информацией оператора, номер также будет активирован.

Кроме того, если у абонента нет возможности подтвердить данные через Госуслуги или компания, через которую он приобрел SIM-карту, больше не существует, можно прийти в офис оператора сотовой связи и переоформить карту.

В случае, если информация о пользователе SIM-карты не будет указана или не совпадет с имеющейся у оператора, номер будет заблокирован после 1 декабря. Как рассказали «РГ» в одном из сотовых операторов, заблокированный номер можно будет восстановить — процедура восстановления разрабатывается.

За подделку маркировки введут уголовную ответственность

С 1 декабря вводится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку для продажи или саму продажу товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. Наказание — штраф до 300 тыс. рублей (для продовольственных товаров — до 400 тыс. рублей). За подделку маркировки также могут приговорить к лишению свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 декабря вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров. Штраф предусмотрен за:

— производство или продажу лекарственных препаратов без нанесения на них маркировки или с нарушением порядка их нанесения;

— ввод в оборот без маркировки товаров, которые требуется маркировать;

— непредоставление сведений о маркировке товаров оператору системы «Честный ЗНАК».

Кроме того, с 1 декабря обязательная маркировка вводится для скоропортящейся молочной продукции (срок годности — 40 суток и меньше) и для минеральной бутилированной воды.