Гинцбург рассказал об эффекте назальной вакцины для детей

Назальная вакцина против коронавирусной инфекции не вызвала негативных последствий даже у маленьких детей, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, этим же препаратом воспользовался и он сам: