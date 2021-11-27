Гинцбург рассказал об эффекте назальной вакцины для детей

Назальная вакцина против коронавирусной инфекции не вызвала негативных последствий даже у маленьких детей, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, этим же препаратом воспользовался и он сам:
- Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить, — сказал Гинцбург.
Ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна и имеет минимумом побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, пояснил он.