В Коми резко стало больше свободных ковид-коек

В Коми стало значительно больше свободных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в Минздраве региона. Как отмечают в ведомстве, сегодня занято лишь 1615 мест в больницах. Еще неделю назад их было 1970.

Всего в республике развернуто 2 460 ковид-коек. Однако вместе с сокращением занятых мест заметна тенденция к увеличению тяжелых пациентов.