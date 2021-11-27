За одни сутки в Коми пришлось тушить восемь пожаров

В 10:56 в пожарно-спасательную службу города Воркуты поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице Пирогова. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 2 минут. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 9 человек. Звеньями газодымозащитной службы из задымленных помещений были спасены 4 человека. Еще 4 человека были спасены при помощи выдвижной трехколенной лестницы. В 11:15 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара повреждена квартира на площади 6 м2.

В тушении пожара были задействованы 6 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны. Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

26 ноября в 07:15 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о возгорании в квартире жилого многоквартирного дома по ул. Юбилейная в п. Деревянск. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 10 минут. В 07:45 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате возгорания повреждена стена в квартире на площади 1 м2 .

В тушении пожара были задействованы 14 огнеборцев и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

В 12:41 в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Набережная в поселке Визябож. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 11 минут. В 13:20 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара поврежден дом на площади 100 м2.

В тушении пожара были задействованы 10 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

В 16:11 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о возгорании бани по улице Школьная в селе Пожег. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 15 минут. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений баня была полностью охвачена огнем. В 18:11 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара была уничтожена баня на площади 24 м2.

В тушении пожара были задействованы 5 огнеборцев и 2 пожарные автоцистерны. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

В 17:13 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании бани по улице Большая в пгт. В. Максаковка. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 9 минут. В 19:28 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара была повреждена баня и имущество на площади 15 м2.

В тушении пожара были задействованы 12 огнеборцев и 3 пожарные автоцистерны. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

В 22:15 в пожарно-спасательную службу Сосногорского района поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул. Лесная в с. Усть-Ухта. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 10 минут. В 00:05 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате возгорания повреждена веранда на площади 2 м2 .

В тушении пожара были задействованы 7 огнеборцев и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

В 21:56 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании двух грузовых автомобилей по улице Ухтинское шоссе у д. 36/14. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 8 минут. В 22:17 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате возгорания повреждены два автомобиля на площади 5 м2 .

В тушении пожара были задействованы 6 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования транспортного средства.

27 ноября в 01:07 в пожарно-спасательную службу Усть-Цилемского района поступило сообщение о возгорании торгового контейнера по улице Набережная. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 2 минут. В 02:28 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате возгорания поврежден торговый контейнер на площади 10 м2 .

В тушении пожара были задействованы 6 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

Уважаемые жители и гости Республики Коми. Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает: пожар легче предупредить, чем потушить! Чтобы защитить жизнь и имущество от пожара, соблюдайте требования пожарной безопасности.



В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в "Службу спасения" по номерам телефона "01", с мобильных устройств - "101" или "112"