В Сыктывкаре лестница и пандус у ТЦ превратились в снежную горку

В результате проверок было выявлено нарушение в районе административного здания номер 1А по улице Малышева. Здесь на нескольких входных лестницах не был убран снег уже несколько дней, что угрожает безопасности жителей города. Кроме того, там же пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья обледенел и был покрыт снегом.

На территориях остальных 25 торговых организаций, что были проверены в ходе рейда, нарушения не были выявлены.

Напомним, что рейды по соблюдению правил благоустройства столицы Коми проходят ежедневно.

Горожане также могут своевременно сообщить информацию об опасных участках у торговых точек по телефонам: 294-165, 294-167.

Если торговая организация находится внутри многоквартирного жилого дома, то регулярную уборку снега на придомовой территории осуществляют управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. В этих случаях следует обратиться в компанию, обслуживающую жилфонд – информация о телефонах управляющих компаний и ТСЖ есть на сайте сыктывкар.рф в разделе «Проблема ЖКХ? Звони в УК» либо к собственнику здания.