Не позволяйте страстям взять верх: гороскоп на 28 ноября

Первая половина дня чревата опасностями, травмами, крупными проблемами, выяснениями отношений в семье. Избегайте перенапряжения, так как из-за резкого ослабления жизненной силы вы можете заболеть.

Возможно у вас появится соперник. Представителей знака Телец могут переполнять эмоции, с которыми они едва справятся. Общаясь с противоположным полом, отдавайте предпочтения серьезным и долгосрочным отношениям.

Гороскоп на 28 ноября 2021 года Близнецы

Во второй половине дня возможны проблемы в сексуальном общении. Вероятна некоторая холодность в отношениях, но все конфликты легко решаемы. Будьте внимательнее друг к другу, любите и щадите друг друга.

Гороскоп на 28 ноября 2021 года Рак

У вас сегодня может появиться предположение о неверности супруга. Возможно, вы будете несправедливы к нему. Не исключено, что именно вы окажетесь подозреваемой стороной. Не торопитесь с выводами. Объяснение может оказаться вполне безобидным, достаточно просто поговорить.

Гороскоп на 28 ноября 2021 года Лев

Перегрузки и нерациональное использование своих сил могут стать причиной стрессов и заболеваний. Избыток активности и впечатлений может негативно влиять на сон. В это время рекомендуются расслабляющие ванны на ночь и массаж спины.

Гороскоп на 28 ноября 2021 года Дева

Возможны конфликты, крупные аварии и активизация криминальных слоев общества. Девы могут оказаться пострадавшей стороной. Ваша беда - излишняя доверчивость и несобранность. К таким людям звезды сегодня беспощадны, так что остерегайтесь неприятностей.

Гороскоп на 28 ноября 2021 года Весы

Путешествие, отдых на природе, новые знакомства и впечатления - все это благоприятно повлияет на ваше эмоциональное состояние. Не забывайте об утренней гимнастике и контрастном душе, они помогут вам сохранить бодрость и хорошее настроение.

Гороскоп на 28 ноября 2021 года Скорпион

Великолепный день для женщин-Скорпионов. Они могут быть чувственны, как никогда. Многие будут иметь все шансы на успех у противоположного пола. Оттачивайте ваше главное оружие - находчивость и точное попадание в цель.

Гороскоп на 28 ноября 2021 года Стрелец

Важную роль в жизни Стрельцов сегодня будут играть отношения с родными. Их советы станут решающими в вопросах обучения, личных отношений, контрактов. Больше внимания уделите родителям, они нуждаются в ваших внимании и заботе. Проводите с ними больше времени, интересуйтесь их проблемами, помогайте советом и материально.

Гороскоп на 28 ноября 2021 года Козерог

Удачно будут складываться отношения с любимыми, вы будете в центре внимания. Жизнь изменится. Связи расширятся. Взгляд на мир станет более углубленным. Если отбросите эмоции и будете действовать хладнокровно, то «подстрелите» то, за чем давно охотились.

Гороскоп на 28 ноября 2021 года Водолей

Нервные перегрузки, стрессы, повышенная возбудимость могут приводить Водолеев к травмам, авариям, пожарам, а также к выступлениям против устоявшихся норм и порядков. Для того чтобы сбалансировать нервную систему, вам рекомендуются успокаивающие ванны с ароматическими солями и обильной пеной. Как Афродита, рождающаяся из морской пены, вы выйдете из такой ванны помолодевшими, посвежевшими и похорошевшими.

Гороскоп на 28 ноября 2021 года Рыбы

Вы способны перегружать себя излишествами. Беспорядочный образ жизни не принесет хорошего стабильного самочувствия. Следите за собой, не позволяйте страстям взять верх. Старайтесь избавиться от любой зависимости.