Житель Коми смастерил оружие и устроил в гараже тир

Как сообщает УФСБ России по Коми, в отношении жителя Ухты возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления, хранения и ношения огнестрельного оружия и его составных частей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что фигурант путем переделки, изготовил нарезное короткоствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы патронами калибра 9х18 мм. Ствол огнестрельного оружия он сделал с применением промышленного оборудования, после чего установил его на охолощенный пистолет Макарова модели «П-М18 ТС СХ» №18С0431, что привело к изменению целевого назначения последнего.