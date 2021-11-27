Житель Коми смастерил оружие и устроил в гараже тир

Как сообщает УФСБ России по Коми, в отношении жителя Ухты возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления, хранения и ношения огнестрельного оружия и его составных частей.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что фигурант путем переделки, изготовил нарезное короткоствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы патронами калибра 9х18 мм. Ствол огнестрельного оружия он сделал с применением промышленного оборудования, после чего установил его на охолощенный пистолет Макарова модели «П-М18 ТС СХ» №18С0431, что привело к изменению целевого назначения последнего.
Фигурант уголовного дела хранил оружие в принадлежащем ему гараже, там же он устроил импровизированный тир для испытаний изготовленного оружия. В ходе производства обследования указанного гаража сотрудниками ФСБ России вышеуказанное огнестрельное оружие обнаружено и изъято из незаконного оборота. Также при обыске им добровольно выданы 12 патронов 9 мм и револьвер системы «Наган».
Оперативные мероприятия проводились региональным ФСБ совместно с МВД по Республике Коми. Вину обвиняемый признал в полном объеме. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств уголовного дела.